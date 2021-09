Romanos capítulo 10 mostra a preocupação do apóstolo Paulo com o ceticismo dos judeus em relação a Cristo

Paulo estava preocupado com a nação judaica, porque eles possuíam um zelo por Deus que não se baseava na Bíblia ao não reconhecer Cristo. Em Romanos 10, o apóstolo deixa claro que a lei nos leva a Jesus. Alguns judeus diziam que só acreditariam se vissem Jesus ressuscitado. Ouça a análise do podcast de meditação bíblica de hoje com o pastor Josué de Almeida.