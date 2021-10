Chegamos ao capítulo 7 de II Coríntios

Bom dia! Há perigos quando a vida cristã fica paralisada, e o primeiro amor precisa ser renovado diariamente. No capítulo 7 de II Coríntios, o apóstolo Paulo deixa claro que as promessas de Deus só podem ser recebidas pelo temor, submissão a seus ensinamentos e arrependimento. A repreensão pode ser uma benção, porque muitas vezes precisamos ser advertidos para crescer e amadurecer. Ouça a análise do pastor Josué de Almeida, e tenha uma boa sexta-feira (1).