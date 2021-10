Que bela lição o capítulo 2 de Efésios

Compartilhamentos

Bom dia! Paulo mostra como estávamos mortos em nossos erros, mas, agora em Cristo, é tudo novo. No capítulo 2 de Efésios, temos mais uma vez a clareza de que a morte de Jesus na Cruz deu acesso ao céu e marcou o início de uma nova aliança com Deus. Ouça análise do pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima sexta-feira (15).