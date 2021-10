Em Tartarugalzinho, ex-prefeito premiado de Maringá nivela experiência com gestores

Silvio Barros (de azul no centro) trouxe a experiência da gestão compartilhada

O município de Tartarugalzinho, cidade a 232 km de Macapá, está sediando o II Encontro do projeto LIDER (Liderança para o Desenvolvimento Regional), uma iniciativa do Sebrae do Amapá que visa estimular ações de desenvolvimento regional. O evento começou hoje e termina nesta sexta-feira (15).

A abertura do encontro ficou por conta do prefeito Bruno Mineiro (DEM), que recebeu gestores de vários municípios para um encontro com o ex-prefeito de Maringá (PR), Silvio Barros.

O convidado, que é engenheiro civil e empresário, foi prefeito entre 2004 e 2012, por dois mandatos, e trouxe a experiência da gestão compartilhada com a iniciativa privada.

Barros teve o mandato premiado várias vezes pela responsabilidade fiscal e iniciativas empreendedoras, como o desenvolvimento do turismo. Em Tartarugalzinho, ele defendeu a união de ‘municípios potências’ para desenvolver a regiões inteiras.

Para o prefeito Bruno Mineiro “o evento é um marco para a região, pois além de promover o debate sobre prioridade na gestão, é um privilégio poder compartilhar essa troca de experiências com o ex-prefeito Silvo Barros; aprendemos muito e conhecimento agrega valor ainda mais,” finalizou o prefeito.

O evento está sendo realizada na Câmara de Vereadores, e na abertura contou com a presença dos anfitriões prefeito Bruno Mineiro e vice Javã Castanho, prefeitos Carlos Sampaio (Amapá) e Reinaldo (Calçoene) e parlamentares.