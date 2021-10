Homem é preso após matar por ciúmes da ex-companheira

Crime ocorreu na madrugada de domingo (10), em Laranjal do Jari, no sul do Estado do Amapá, a 280 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar em Laranjal do Jari, no sul do Estado do Amapá, a 280 km de Macapá, acusado de matar o atual namorado de sua ex-companheira.

O crime ocorreu na madrugada de domingo (10), por volta de 3h, Rua Ayrton Senna, Bairro Mirilândia.

Segundo a PM, Natan Gonçalves Batista não aceitava o relacionamento da sua ex-namorada, uma mulher de 51 anos, com outro rapaz, identificado apenas como John.

Com ciúmes, Natan teria invadido a casa da ex-companheira e desferiu uma facada no pescoço do atual namorado dela. John morreu no local, sentado no sofá da sala.

Natan ainda teria levado o celular da vítima. Após o crime, o infrator foi preso pela Polícia Militar.