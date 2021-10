Musa de 2014 recebe prêmio, e ação contra AABB é extinta

Candidatas ao Musa Verão de 2014: Carro oferecido pela AABB na época do concurso que foi parar na justiça

Por SELES NAFES

O juiz Moisés Diniz, da 3ª Vara Cível de Macapá, extinguiu a ação de execução contra a AABB de Macapá no processo movido pela modelo Nataly Uchoa. Ela teve o título de campeã do Musa Verão de 2014 reconhecido por decisão judicial, seis anos depois do evento.

O magistrado recebeu a informação de que todos os valores foram pagos a ela.

Em fevereiro deste ano, a 4ª Vara Cível de Macapá mandou bloquear R$ 54 mil nas contas da AABB para pagamento da premiação, na época, um carro zero km avaliado em R$ 32 mil que foi dado à campeã pelas notas dos jurados, Kherolaine Pereira.

Nataly, que foi a vice-campeã, ganhou ação na justiça afirmando que a AABB desrespeitou o regimento do concurso ao acrescentar, na final do concurso, mais dois jurados que foram determinantes para o resultado.

No último dia 27, o juiz Moisés Diniz avaliou que Nataly já tinha recebido todos os valores, verificando que a obrigação tinha sido cumprida.