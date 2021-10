Vamos entender melhor o capítulo 12 de II Coríntios

A força do cristão está no vigor espiritual. No capítulo 12 de II Coríntios, o apóstolo Paulo deu a entender que tinha problemas pessoais ao dizer que possuía um ‘espinho na carne’. No entanto, ele deixou claro que tinha vigor espiritual e por isso foi essencial para espalhar o Evangelho nos primeiros anos após a morte de Jesus. Faça como ele, que reconheceu o espinho e orou. Ouça a análise deste capítulo e tenha uma ótima quarta-feira (6).