Paratleta que vendeu trufas para viajar traz dois ouros para o Amapá

As medalhas foram conquistadas pelo multicampeão Kaiki Renan da Costa Richene, de 18 anos.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A delegação amapaense de atletas paralímpicos teve grande êxito no Meeting Caixa de Natação e Atletismo e trouxe 40 medalhas para o Amapá. Duas delas de ouro foram conquistados pelo multicampeão Kaiki Renan da Costa Richene, de 18 anos.

Kaiki teve sua história contada aqui no Portal SelesNafes.com, na sua batalha vendendo trufas para conseguir custear suas passagens e o poder participar do evento que ocorreu nesta última semana. E deu certo.

Kaiki ganhou ouro no lançamento de dardos e de discos e fez questão de agradecer aos que considera que o ajudaram nesse processo.

“Eu gostaria de agradecer pela reportagem das minhas trufas, que deu super certo. Cheguei lá e dei meu melhor. Agradeço a Deus por ter um técnico tão competente como professor Marlon Gomes, agradeço também a presidente da nossa federação Yndiraima, nossa fotógrafa Aline Brito, a academia Clã Fitnnes e meu personal Luiz Fábio, que me ajudou muito com treinos de força, ao meu professor de jiu jitsu Rafael Costa, e a todos os amigos que compartilharam a reportagem e me ajudaram de alguma forma e minha família que é minha base pra chegar onde cheguei até aqui”, agradeceu Kaiki.

A mãe de Kaiki, Renata Tourinho, a grande incentivadora do filho, também foi pelo mesmo caminho dos agradecimentos.

“Eu como mãe me sinto honrada de fazer parte da equipe paralímpica FPA, que tem como presidente Yndiraima Alessandra e técnico Marlon Gomes, mais feliz ainda em ver meu filho no lugar mais alto do pódio, com medalha de ouro e representando nosso estado. Agradeço imensamente todas as pessoas que se envolveram para esse momento dar certo e como recompensa estão aqui as medalhas”, finalizou a mãe.