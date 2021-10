Pobreza menstrual: mulheres do Amapá fazem ato contra veto

O veto de Bolsonaro à distribuição gratuita de absorventes femininos para mulheres pobres desencadeou manifestações simbólicas em várias capitais, incluindo Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Dezenas de mulheres, professoras, estudantes, artistas, mães, desempregadas, entre outras, manifestaram-se em Macapá, na tarde desta sexta-feira (8), contra o veto do Presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), ao item da lei 14.214, que previa a distribuição gratuita de absorventes para estudantes pobres e mulheres em situação de rua.

A lei, de autoria da deputada Marília Arraes (PT/PE), foi sancionada por Bolsonaro nesta quinta-feira (7), e criou o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, no entanto, o veto presidencial ao item considerado mais importante, a previsão de distribuição gratuita de absorventes femininos para mulheres pobres, desencadeou manifestações simbólicas em várias capitais brasileiras, incluindo Macapá.

As professoras da rede estadual, Alinne Brito e Benedita Alves, relataram o quanto é comum que a pobreza menstrual interfira, por exemplo, nos estudos de muitas garotas.

“A questão do absorvente é uma questão de saúde pública e foi vetada pelo presidente, o que prejudica muito as mulheres das periferias, que têm que escolher entre comer e ter um material de higiene. É muito comum vermos os problemas na escola, meninas que se sentem culpadas por menstruar porque vai ter um custo a mais para essa família. O dinheiro que seria para um absorvente, ela poderia estar fazendo uma ‘inteira’ pra comprar uma banda de frango ou algo do gênero. A pobreza menstrual é muito comum e a evasão escolar nesse período de ciclo menstrual, também”, declarou Alinne.

A professora Benedita destacou que cerca de 6 milhões de mulheres brasileiras não têm condições adequadas de comprar seus absorventes íntimos. Além disso, também falou do estigma que ainda há ao se abordar o tema da menstruação.

“Se uma menina sangra na escola ela vai ser açoitada [caso ocorra um acidente por falta de absorventes], e é grande tabu ainda a menstruação. A gente chamou esse ato porque foi completamente abusivo e misógino, representa um ódio às mulheres, e ele [Bolsonaro], simplesmente vetou”, declarou a professora.

Veto

O Governo Federal alegou, centralmente, problemas orçamentários dentre os motivos do veto. Haveria uma contrariedade com o interesse público, pois seria criada uma despesa obrigatória “sem apontar a fonte de custeio ou medida compensatória e de compatibilidade com a autonomia das redes e dos estabelecimentos de ensino” – destacou o Planalto em seu veto.

Redes de apoios de mulheres que organizaram a manifestação estarão, neste sábado (9), no Residencial São José, na zona sul de Macapá, realizando a distribuição, dentre outras coisas, de absorventes.