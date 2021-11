Após luta contra o câncer, jovem que mobilizou doações morre em Macapá

Arlene faleceu na casa em que foi abrigada por amigos solidários, no Conjunto Habitacional Açucena, na zona sul de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

No ofício jornalístico e na vocação do Portal SelesNafes.com de contar histórias para ajudar pessoas, muitas vezes nos deparamos com situações extremamente tocantes.

Foi o caso da jovem Arlene do Socorro Correa Dias, de 30 anos, moradora de um dos inúmeros rios das ilhas do Pará, que teve sua história de luta contra o câncer contada pela primeira vez no dia 19 de julho.

Na tarde desta segunda-feira (8), Arlene faleceu, após combater o bom combate contra sua enfermidade.

Arlene faleceu na casa em que foi abrigada por amigos solidários, no Conjunto Habitacional Açucena, na zona sul de Macapá. Foi velada em uma igreja evangélica do conjunto e sepultada, na tarde desta terça-feira (9), no cemitério São José, no bairro Santa Rita, em Macapá.

O caso da moça que veio atrás de tratamento médico do Rio Jaburu, interior de Breves (PA), chamou atenção tanto pela virulência de sua doença – que lhe ocasionou um enorme inchaço na cabeça – como pela doçura e, mesmo na adversidade, pela confiança e a singela alegria com que enfrentou seu câncer.

E não foi apenas a equipe de reportagem e edição deste portal que ficou tocado com a situação, mas os leitores, internautas amapaenses e de várias partes do Brasil sensibilizaram-se com a notícia.

Uma campanha financeira foi realizada e Arlene ganhou a doação uma quantia vultosa, que ajudou muito em seu tratamento, exames e no conforto seu e da sua família nos meses derradeiros.

Sua mãe, Maria do Perpétuo Socorro Correa Dias, falou ao portal SN mais uma vez nesta tarde de terça-feira. Contou que a filha adoeceu mais gravemente no dia em que iria viajar para tratamento fora do Estado.

Entre idas e vindas, operações realizadas em Macapá, procedimentos para diminuir o tamanho da sua cabeça, a jovem foi enfraquecendo. Por fim, na última semana, foi liberada para ir pra casa, para passar os últimos momentos perto dos seus.

Arlene deixou seus filhos, sendo a mais velha com 13 anos, e o mais novo, o pequeno Levy, com pouco mais de 1 ano de idade. Desolada, a mãe agradeceu mais uma vez a todos que ajudaram e informou que, como são seus netos, serão todos criados com os avós em um destes rios paraísos do Marajó.