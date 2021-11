Após vencer leucemia e covid, advogada morre de malária em Macapá

Rosineide Mascarenhas tinha 39 anos e enfrentava complicações hematológicas

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Uma advogada de 39 anos morreu, na manhã desta terça-feira (16), vítima de malária. Rosineide Silva do Espírito Santo Mascarenhas estava internada em um hospital particular de Macapá desde o último domingo (14).

A jovem, que também era evangélica e pregadora, há tempos enfrentava enfermidades hematológicas, ou seja, doenças no sangue. Tinha vencido uma leucemia e a covid-19, chegando a ser internada em UTI. Ela sempre testemunhava a respeito das curas e superações.

Além de advogada, Rosineide era formada em Letras e planejava abrir seu próprio escritório nos próximos meses. Muito conhecida na cidade, orgulhava-se da conversão religiosa, do casamento e da filha que deixou.

A notícia do falecimento de Rosineide impactou a família, que já havia perdido outro membro, irmão de Rosineide, há um ano, vítima da covid-19.

“Fazia tantas ações em sua igreja, pregava tão bem. Minha prima vinha tendo problemas hematológicos. Mesmo curando e tratando sempre. Descobrimos que ela contraiu malária, inclusive os médicos disseram que tem vários casos na cidade. Estamos muito tristes, porque o irmão dela faleceu há exatamente um ano. Ainda nem superamos isso”, declarou a prima de Rosineide, Karine Michelle da Silva Queiroz, de 34 anos.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AP) lançou nota lamentando o ocorrido e solidarizando-se com a família, assim como as redes sociais ficaram cheias de homenagens.

“Era uma pessoa muito querida, alegre, divertida, sempre tão jovem e vaidosa. Era uma pessoa muito boa. Graças a Deus ela se converteu, casou, encontrou-se com o amor da vida dela, o esposo tão jovem dela. Ela teve a filha muito jovem, tanto que ela (filha) tem 21 anos. A gente tem essa família numerosa, somos unidos, sempre grandes natais e ela sempre foi muito estudiosa, tanto que ela tem essas duas formações. Ela era tão linda, esses olhos azuis, sempre muito elogiada e inconfundível”, concluiu a prima.

Rosineide está sendo velada na Rua Rio Javari, 210, no Bairro Perpétuo Socorro e será sepultada nesta quarta-feira (17), às 16 horas, no Cemitério Nossa Senhora da Conceição, no centro de Macapá.