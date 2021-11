Barbeiro salvou a namorada antes de ser atropelado por adolescente

Velório acontece desde o início da noite de ontem na Igreja Quadrangular, na Avenida 18, no Bairro Marabaixo 3, zona oeste de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A vida acaba e o que fica são as lembranças de uma trajetória linda e promissora com uma dor imensurável na esperança por justiça. Esse é sentimento de amigos e familiares do barbeiro Werberth Brito dos Santos, que morreu na última segunda-feira (29), após ser atropelado no sábado (27) por um veículo conduzido por adolescente de 16 anos, na zona oeste de Macapá.

O momento é de dor, aflição e despedida. Mesmo abalado, Welleson Brito dos Santos, de 26 anos, irmão de Werberth, descreveu o perfil, os sonhos e os momentos antes e depois do trágico acidente.

Segundo ele, seria um dia de comemoração para a família pois eles iriam celebrar os 80 anos da avó, no Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá.

Por volta de 18h30, Welleson mandou mensagem para Werberth na intenção de dividir uma corrida em um carro por aplicativo, mas ele disse que ainda estava trabalhando com corte de cabelo e que iria depois. Primeiro, tinha algo importante a fazer.

“Falou: tô trabalhando ainda, vou chegar em casa, vou orar e depois eu vou. Ele falou pra mim, que ele iria orar pra depois ir. Mas não voltou mais pra nós”, lembra Welleson.

O irmão da vítima diz ainda que durante o velório, a namorada que estava na garupa da moto de Werberth detalhou que ele morreu, mas antes teve uma atitude que mostra o quão ele era um ser humano especial e diferenciado.

“Ela veio aqui, chorou muito. A minha mãe também tá que não se aguenta. Ela [namorada] relatou que ele morreu como herói porque antes de morrer, viu o carro vindo, olhou pra trás e empurrou ela da garupa da moto pra salvá-la e o carro atingiu só ele em cheio. Ela teve só escoriações. Ela relatou isso pra nós, a gente não sabia. Agora a gente sabe que ele fez esse ato de amor”, conta o irmão.

Werberth iria noivar no final do ano e pretendia casar com a namorada em 2022. Não bebia. Fazia parte da banda da igreja, cortava cabelo a domicílio, sonhava em comprar seu carro, planejava já ter sua casa e de dar o melhor para sua filha de 6 anos. Amava tocar guitarra, ler a Bíblia e praticar ciclismo. Já havia iniciado uma preparação para se tornar pastor.

“Comprou três camisas essa semana que passou para voltar a andar de bicicleta, agora tá tudo lá no quarto as coisas dele”, recorda o irmão.

Além da dor da perda, a família afirma que ficou ainda mais constrangida com a atitude da mãe do adolescente não habilitado, que é uma delegada de Polícia Civil. Ela teria ido ao Hospital de Emergência, no dia seguinte ao acidente cobrar a família.

“O meu tio e minha tia estavam lá. Ela [mãe do adolescente] falou que queria saber como é que iria ficar o prejuízo do carro deles. Sendo que tiraram vida do meu irmão e ainda queria que pagassem o prejuízo”, conta, indignado, Welleson.

A família ressalta que busca por justiça e que os responsáveis pelo jovem infrator respondam pela morte precoce do barbeiro.

O caso ganhou grande repercussão e dezenas de pessoas estão indo se despedir de Werberth Brito dos Santos.

O velório acontece desde o início da noite de ontem na Igreja Quadrangular na Avenida 18, n° 1594, no Bairro Marabaixo 3. O cortejo sairá às 16h, fará um protesto no local do acidente e seguirá para o cemitério São Francisco de Assis, na zona norte de Macapá.