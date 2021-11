Black friday, Natal, empregos: comércio otimista com o fim de 2021

Comércio de Macapá espera empregar em torno de 2 mil pessoas neste período.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O Instituto Fecomércio divulgou, nesta quarta-feira (17), o resultado de uma pesquisa realizada com 130 empresas do comércio amapaense onde a tônica é o otimismo.

Quase 80% dos empresários entrevistados acreditam que o ano de 2022 será melhor para o comércio que foi o ano de 2021. A expectativa é que duas mil vagas de emprego sejam abertas nesses dois últimos meses do ano.

Além disso, o dia de promoções black friday e as festas de fim de ano, período em que o comércio mais vende, ajudam a que a maioria dos empreendedores estejam confiantes.

O Portal SelesNafes.com conversou sobre alguns aspectos da pesquisa com o presidente da Fecomercio Amapá, Eliezir Viterbino. Acompanhe.

Se o otimismo da maioria dos lojistas se confirmar, 2021 terá sido melhor que 2020?

Na verdade, esse otimismo para 2021, que lógico se concretizando será melhor que 2020, ele tem alguns fatores importantes que trazem esse momento de melhor movimento no comércio. Não somente a pesquisa, com seus 76% em que os empresários afirmam que será melhor, mas o ambiente também. Temos um segundo semestre que vem black friday, que tivemos a Semana Brasil, o segundo semestre é melhor do que o primeiro e além disso vem acompanhado da melhor data do ano que são as festas de final.

Então, por todo esse movimento que significa a retomada, a melhoria também econômica, a decisão de empregar mais pessoas, esses fatores todos, trazem realmente a perspectiva, não só da pesquisa, mas perspectiva de que 2021 será realmente bem melhor. A nível de emprego, estamos com 3.500 empregos positivos até setembro, bem diferente de 2020. Os fatores mostram que será um ano bem melhor do que 2020.

Sobre a black friday, como o consumidor pode superar a sensação de que os descontos anunciados no comércio local não são vantajosos?

Na nossa pesquisa sobre a black friday, 70% dos empresários informaram que vão, sim, promover promoções reais. Acho que não só pela decisão deles, mas empurrados pela concorrência que tem do comércio online, eu creio, e assim deve ser de que o comércio amapaense vem com grandes promoções reais, realmente vantajosas para o cliente, porque nós temos os concorrentes, principalmente o online de fora, o comércio online nacional.

Lógico que o consumidor também tem que avaliar, quando for comprar de fora, o frete, tem que colocar isso na conta. Quando não for suficiente, também avaliar que aqui tem-se o estoque aqui na cidade, não vai se aguardar nenhum tempo, não vai se correr nenhum risco que tem no comércio online e além disso lembrar que cada real comprado no nosso Estado ele gera riqueza aqui dentro do Estado. Então, por isso, por esses fatores, os empresários tem, sim, que fazer grandes promoções reais e vantajosas para o consumidor.

Sobre emprego: o que de mais importante uma pessoa que passou o ano de 2021 inteiro desempregada pode fazer para conquistar uma vaga temporária no comércio e, uma vez conquistada, como torná-la permanente?

A sua auto qualificação. Não ficar aguardando somente, ou às vezes, a empresa que tem que ainda se empregar para poder ter a confiança que a empresa vai investir nele em qualificação, mas buscar no mercado. Nós temos aí, por exemplo, o Senac, que têm qualificações gratuitas. Nós temos tantas ferramentas, a própria internet, que podem ajudar nossa qualificação e esse é o principal ponto.

Hoje, o mercado, não somente pelas contratações temporárias, ou de final de ano, mas o colaborador, o laboral, o trabalhador tem que saber que tem muitas mais vagas voando ou sobrando no comércio, precisando de pessoas para serem contratadas, mas não há qualificação suficiente.

Existe muitos currículos, a quantidade enorme de pessoas, ao mesmo tempo em que não há currículos mais técnicos, com qualificação, com um aprimoramento. Quando as pessoas passam e conseguem um emprego, esquecem desse ponto importante que é a sua evolução.

Então, o mais importante, uma pessoa que hoje está em dificuldades é o seu preparo curricular e a sua comprovação de que está realmente qualificado para aquela área. E, além disso, lógico, ter um comprometimento para todos os valores das empresas, principalmente num ambiente muito competitivo, precisa de pessoas dedicadas, pessoas que produzam com mais iniciativa e logicamente sempre buscando sua auto qualificação.