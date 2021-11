Chegamos ao capítulo 5 de Hebreus

Bom dia! O sacerdócio de Cristo é muito mais antigo do que se imagina. Ele é superior a todos os anjos, profetas e sacerdotes, o que é confirmado ainda mais no livro de Hebreus. Ouça a análise do capítulo 5 com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima terça-feira (23).