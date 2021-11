Famílias que tiveram casas destelhadas por ventania ganham kit habitacional

Fenômeno climático que causou danos em mais de 300 residências ocorreu no dia 18 de outubro em Vitória do Jarí, no sul do Amapá.

As mais de 300 famílias que tiveram telhados de suas casas danificados por uma forte ventania que atingiu a cidade de Vitória do Jarí, no sul do Estado do Amapá, ganharam um kits habitacionais com telhas e capotes para contornar o estrago. O sinistro ocorreu no dia 18 de outubro.

A entrega foi feita neste fim de semana pelo Governo do Amapá. Foram entregues 3 mil telhas de amianto para as famílias que tiveram os telhados parcialmente atingidos. O investimento foi de R$ 89 mil.

As famílias foram identificadas por um levantamento feito pela Secretaria de Inclusão e Mobilização Social (SIMS), Prefeitura de Vitória e as Defesas Civis do Estado e do Município.

Além disso, no dia 19 de outubro, o Governo do Amapá já havia feito uma ação para atender as 250 famílias identificadas em situação de vulnerabilidade, insegurança alimentar e risco social, que receberam cestas de alimentos, medida tomada imediatamente, possibilitando alimentar 1.308 pessoas.