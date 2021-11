Por reportagens especiais, jornalista do Portal SN é condecorado pela PM

Rodrigo Índio, conhecido pelas reportagens corajosas e inspiradoras, foi homenageado com honraria de comunicação social

Da REDAÇÃO

O repórter do portal de notícias SelesNafes.Com, Rodrigo Índio, foi condecorado pela Polícia Militar do Amapá, na manhã desta sexta-feira (19), com a Medalha Mérito da Comunicação Jacinta Carvalho. A honraria foi entregue pelo Comandante Geral da instituição, coronel Paulo Matias.

Conforme divulgação da PM, Rodrigo Índio foi condecorado porque “tem demonstrado profissionalismo e imparcialidade na produção de reportagens relacionada à Polícia Militar. Destaca-se por produzir reportagens especiais que mostram ações de cunho social feita pela instituição, contribuindo com a boa imagem da Polícia Militar perante a sociedade”.

O jornalista atua no SN desde janeiro de 2018, onde se notabilizou pela sensibilidade em pautas humanizadas, como o caso do viúvo que não conseguia mais trabalhar para cuidar dos 3 filhos. Ele também contou histórias inspiradoras como a do jovem que no passado só se alimentava de manga e depois se formou em direito. O repórter também é empenhado em coberturas importantes como a do assaltante que recebeu uma oração do refém, no centro comercial de Macapá.

Atualmente, Rodrigo Índio também atua como produtor de pautas da TV Equinócio, afiliada da Record.

Outro repórter do portal, Olho de Boto, também já recebeu honraria da PM em anos anteriores.

Medalha da Comunicação

A honraria instituída em 2014, e reformulada em 2018, é destinada a agraciar personalidades civis e militares que no exercício de suas funções e atividades se destacaram pelo desempenho, dedicação e capacidade profissional em pautas direcionadas a PM.

A Medalha da Comunicação é conferida pelo Comandante Geral da PM anualmente, referente ao Dia do Jornalista, celebrado em 7 de abril e entregue em solenidade em 21 de abril. Entretanto, nos últimos 2 anos devido a pandemia de covid-19, não foi possível contemplar agraciados.

As propostas indicando as pessoas agraciadas são manifestadas através dos comandantes de unidades e do Diretor de Comunicação. Os nomes passam pelo comando geral e posteriormente enviados ao governador do estado que faz publicação no Diário Oficial.