Portal SN vence Prêmio Sebrae de Jornalismo

A série “Castanhas do Iratapuru”, onde a saga dos castanheiros do sul do Amapá foi relatada com riqueza de detalhes foi a vencedora na categoria Texto.

O Portal SelesNafes.com venceu o Prêmio Sebrae de Jornalismo 2021 na Categoria Texto, com a série de três matérias “Castanhas do Iratapuru”, onde a luta, a vida e as aventuras dos castanheiros do sul do Amapá foram relatadas com riqueza de detalhes. O resultado foi anunciado na quinta-feira (25) pelo Sebrae.

A série participou no subtema inclusão produtiva e sustentabilidade e é assinada pelo jornalista Marco Antônio P. Costa, com edição e supervisão dos jornalistas Elder de Abreu e Seles Nafes.

Além do primeiro lugar, a segunda colocação na categoria texto também ficou com o Portal SN, com a matéria “Startup do Amapá vence seleção e recebe investimento nacional”, também assinada por Marco Antônio P. Costa com edição de Seles Nafes.

O terceiro lugar na categoria texto ficou com Marcio Bezerra pela matéria “Honorato Júnior: Cartunista busca empreender no mercado da arte e aumentar produtividade”, do portal Amapá Digital.

Já o vencedor da categoria vídeo ficou com a matéria “Compra de comidas típicas pela internet é opção para comemorar as festas juninas no Amapá”, da Rede Amazônica, assinada por Kelison Neves, Nixon Franck e Ângelo Fernandes.

Segundo Sândala Barros, gerente de marketing do Sebrae no Amapá, a premiação é uma iniciativa do Sebrae nacional com unidades estaduais para fomentar a produção jornalística sobre o mundo dos pequenos negócios.

“O objetivo é premiar os melhores trabalhos jornalísticos com temas que englobam o universo dos pequenos negócios, entre eles, empreendedorismo, produtividade e competitividade, inovação e startups, inclusão produtiva e sustentabilidade, transformação digital, políticas públicas e legislação e acesso a crédito”, declarou a representante do Sebrae.

Dar visibilidade à Amazônia e seu povo

Segundo Marco Antônio, a matéria sobre os castanheiros foi uma produção especial. Com o apoio da equipe do Portal, incluindo a edição de vídeos e do próprio texto, a ideia era dar visibilidade aos povos da floresta, à Amazônia e a experiências bem sucedidas como a dos castanheiros.

“Eu agradeço ao Eudimar Viana, que passou horas ao telefone comigo e teve muita paciência para explicar todos os passos da cadeia sustentável da castanha do Iratapuru. Também é importante agradecer ao Sebrae pelo incentivo a um jornalismo vivo, ligado às melhores histórias do nosso povo. Obviamente, rendo homenagens a todos os castanheiros”, declarou o repórter.

A cerimônia de premiação ocorrerá apenas em janeiro e as matérias estão classificadas para a etapa regional, podendo credenciar-se para serem parte da etapa nacional promovida pelo Sebrae.

Veja todas as matérias premiadas:

1º lugar

Link 1: https://selesnafes.com/2021/07/video-a-aventura-dos-castanheiros-no-amapa/

Link 2: https://selesnafes.com/2021/07/castanhas-do-iratapuru-a-odisseia-da-coleta/

Link 3: https://selesnafes.com/2021/08/das-cinzas-a-nova-fabrica-a-volta-por-cima-dos-castanheiros/

2º lugar

https://selesnafes.com/2021/06/startup-do-amapa-vence-selecao-e-recebe-investimento-nacional/

3º lugar https://amapadigital.net/noticias_amapa_view.php?id_noticia=129992

Categoria vídeo

1º lugar https://globoplay.globo.com/v/9625637/?s=0s