Com ajuda de internautas, mãe consegue remédios e ex-modelo deixa UTI

Rarison Ricardo Miranda Vitória estava na UTI do Hospital Estadual de Santana, município a 17 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Valeu a pena ter fé, confiar em Deus e acreditar na bondade do próximo. Após 43 dias internado na UTI do Hospital Estadual de Santana, o ex-modelo Rarison Ricardo Miranda Vitória, de 33 anos, teve alta esta semana.

Ele teve o drama contado pelo portal SelesNafes.com no dia 4 de dezembro quando sua mãe Rosely de Melo Miranda traçava uma luta para conseguir recursos e custear os caros medicamentos que poderiam salvar seu filho, que está em coma há 8 anos após sofrer um grave acidente de trânsito.

O caso comoveu as pessoas e a ajuda veio. Foi arrecadado mais de R$ 25 mil em pouco tempo. Logo, começou a correria atrás da medicação que custa R$ 8.930,10, a caixa com 10 unidades e ele precisava de 3 caixas para o tratamento de 10 dias.

“A ajuda das pessoas foi fundamental para a aquisição dos medicamentos (Torgena), sou grata aos mais de 400 Pix’s, as doações em mãos, os depósitos na conta, as inúmeras mensagens de apoio e carinho e as orações, que continuem a orar, pois para Deus não existe impossível, portanto, permaneçamos na fé”, disse a mãe.

Mesmo com o dinheiro em mãos faltava, conseguir os remédios fora do estado. Foi aí que apareceram duas pessoas. Uma foi Ariana Dias que viajou 10h dividas em ida e volta para o município de Catalão, no interior de Goiás, para buscar a medicação. A outra foi Beatriz Lobato, que trouxe os remédios para o Amapá. Rosely de Miranda, não conteve a emoção.

“Graças a solidariedade de todos que formaram uma corrente de empatia, atingimos o objetivo. Meu filho foi medicado. Como todo paciente que sai de uma UTI, apresenta melhoras, está estável e para se restabelecer, nada melhor do que os cuidados no anseio da família”, detalha.

A angústia deu lugar a benevolência.

“Hoje meu sentimento é de felicidade por ter meu filho amado de volta pra casa com vida e gratidão a todos que ajudaram doando, compartilhando minha publicação, orando ou seja da forma como cada um pôde. A luta continua, com batalhas vencidas, abençoadas por Deus”, finalizou a enfermeira.

Rarison Ricardo Miranda Vitória, sofreu um acidente de trânsito no dia 16 de novembro de 2013, na Rodovia JK, que liga Macapá à Santana, e teve um grave traumatismo cranioencefálico. De lá pra cá vários foram e, são os desafios. Além da batalha para conseguir tratamento neurológico adequado para o rapaz, a família se desdobra para custear os caros medicamentos.

Quem ainda tiver interesse em ajudar nos cuidados pode entrar em contato com a mãe pelo número (96) 99109-1129 (Ligação/WhatsApp).