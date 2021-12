Com bolsa de R$ 1,5 mil, Sedel abre inscrições para instrutores de modalidades

Secretário de Desporto do Amapá, Rudiney Nunes: a ideia é remunerar, durante 1 ano, monitores de taekowondo, futebol, jiu-jitsu e outros segmentos

Por SELES NAFES

A partir desta segunda-feira (6), a Secretaria de Desporto e Lazer do Amapá (Sedel) começa a receber inscrições de profissionais que possam atuar em escolinhas e outras atividades que estimulem a prática esportiva como ferramenta de reabilitação, especialmente após o período mais crítico da pandemia. Cada bolsista do ‘Amigos do Esporte’ precisará ser aprovado por análise de currículo e uma banca examinadora. Após essa etapa, ele receberá uma bolsa de R$ 1,5 mil durante um ano para desempenhar 4 horas por dia de atividades com a comunidade.

O edital foi publicado no último dia 29 de novembro, e contará com recursos de emenda apresentada pelo deputado estadual Bispo Oliveira (PRB). Ao todo serão abertas 160 vagas para convocação imediata para atuação em todos os municípios.

Leia aqui o edital

Os candidatos precisarão se inscrever por e-mail, enviando formulário preenchido, currículo e todos os documentos pessoais para [email protected], até as 18h do dia 8 (quarta-feira). O secretário de Desporto e Lazer, Rudiney Nunes explica melhor o projeto. Assista.