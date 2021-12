Dupla que atraiu vítima para emboscada com falso anúncio de joias é presa

Crime ocorreu no mês de julho na zona sul de Macapá. Vítima foi baleada na cabeça, mas sobreviveu.

Por LEONARDO MELO

Após cinco meses de investigação, a Polícia Civil do Amapá conseguiu identificar, localizar e prender dois homens suspeitos de tentativa de latrocínio que armaram uma emboscada para atrair a vítima ao local do crime através de um falso anúncio de venda no Facebook.

Maik Alves Pinheiro, 25 anos, e Henrique Pinto Cardoso, de 21, foram presos por volta de 6h desta segunda-feira (13), nos Bairros Jardim Marco Zero e Muca, respectivamente.

Eles foram surpreendidos pela equipe da 4ª DP da capital, que funciona no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Congós e foi a responsável pelas investigações, sob o comando do delegado Vinícius Nunes.

O crime ocorreu no dia 15 de julho deste ano, a alguns metros de uma área de ponte, atrás do Conjunto Laurindo Banha, na zona sul de Macapá.

Segundo o delegado, o técnico em celular, Brendon Farias Rodrigues, 32 anos, ficou interessado em produtos do falso anúncio feito pelos acusados sobre uma suposta loja virtual de joias e bijuterias, num grupo de compra e vendas, na rede social Facebook.

Assim, foi atraído até ao encontro marcado pelos criminosos, na Avenida 30 de Julho. Ele foi em seu carro, no qual também trabalhava como motorista de aplicativo.

Quando chegou ao local indicado, dois homens de bicicleta – indicados pela polícia como Maik e Henrique – se aproximaram. Um deles, Henrique, segundo as investigações, bateu no vidro do carro com um revólver em mãos, ordenando que o motorista abaixasse os vidros.

Desesperado, técnico se recusou e tentou fugir. Ele acelerou o veículo, mas o bandido efetuou um disparo que atingiu a cabeça de Brendon.

“O disparo entrou pelo vidro traseiro do carro, atravessou o suporte pra cabeça do banco do motorista, entrou pela nuca e se alojou na cabeça da vítima”, descreveu Vinícius Nunes.

Brendon ainda conseguiu dirigir por alguns metros, mas logo desmaiou e perdeu o controle do carro, que se chocou contra o muro de uma casa. O crime foi gravado por câmeras de um circuito de segurança residencial. Veja:

Depois do crime, os bandidos fugiram para a área de ponte das proximidades. Quando o Samu chegou no local, o técnico havia acordado, estava consciente. Ele foi levado para o Hospital de Emergência de Macapá.

Um exame de imagem mostrou o projétil alojado na cabeça de Brendon, que até hoje ainda está com a munição no local.

Segundo o delegado, Henrique e Maik têm histórico criminal e são integrantes filiados da facção Família Terror do Amapá (FTA). Por isto, eles foram indiciados pelos crimes de latrocínio tentado, no caso do crime investigado, e associação criminosa, por pertencer ao crime organizado.

“Esses objetos anunciados nunca existiram, eram imagens de bens que eles não tinham. Tudo foi armado para atrair e assaltar a vítima. A emboscada foi com essa intenção apenas. E hoje, com ajuda do delegado Nicolas e sua equipe, do DPI, esses suspeitos foram presos, com mandados de prisão preventiva, simultaneamente. Um sucesso a operação”, comentou o delegado Nunes.