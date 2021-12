Ouçamos a análise do capítulo 4 da primeira carta de Pedro

Bom dia! Uma nova vida em Cristo requer renúncia para a prática do bem. Pedro aprendeu de forma difícil uma dura lição sobre o que verdadeiramente pode nos salvar. Ouça a análise do capítulo 4 de I Pedro com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.