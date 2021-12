Operação Roleta-Russa caça grupo especializado em roubos a residências

Ação cumpre nove mandados de busca e apreensão e a três de prisão contra integrantes de uma quadrilha especializada em roubos a residências e comércios, e venda de drogas.

Forças integradas de segurança pública do Amapá foram às ruas de Macapá, na manhã desta terça-feira (28), para prender integrantes de um grupo criminoso especializado em planejar e executar roubos a residências, estabelecimentos comerciais e venda de drogas.

A ação policial, batizada de Operação Roleta-Russa, objetiva cumprir três de prisão e nove mandados de busca e apreensão, todos na capital do Amapá.

A investigação é do Ministério Público do Estado do Amapá, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e do Núcleo de Inteligência (Nimp), em conjunto com a Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Patrimônio (DECCP).

A ação de hoje teve apoio operacional da Polícia Militar, com o Bope e a Força Tática, do Grupamento Tático Aéreo Transportado (GTA) da Secretaria de Segurança Pública, e do Grupo Tático Prisional (GTP) da Polícia Penal.

Os endereços eram residências de investigados, nos Bairros Araxá, Pacoval e Cidade Nova, e no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Durante o cumprimento dos mandados, uma mulher foi presa em flagrante por receptação.

A investigação se iniciou na Deecp, sob comando do delegado Celson Pacheco. Segundo ele, o grupo chamou a atenção por causa da extrema violência praticada durante roubos a residências e a estabelecimentos comerciais.

Devido à complexidade com que se apresentou a investigação, houve a necessidade de cooperação do Gaeco e do Nimp.

Uma das características do grupo criminoso é a participação de jovens, arregimentados tanto para os roubos quanto para o tráfico nos Bairros Araxá, Cidade Nova e Pacoval.

Dentre os integrantes do grupo criminoso, há uma mãe e seus dois filhos maiores de idade, segundo as investigações. Outro integrante dissimulava trabalho como motorista de aplicativo. Ele, na verdade, auxiliava ao grupo transportando os assaltantes e drogas.

Ainda durante as investigações, dois dos investigados foram presos em flagrante por roubo. De qualquer forma, foram expedidos novos mandados de prisão preventiva contra eles, que foram cumpridos dentro do Iapen e no Araxá, uma vez que, mesmo presos, continuavam a comandar o restante do grupo que estava em liberdade.

O nome da operação é uma referência a um jogo inconsequente em que o perdedor paga com a própria vida. No caso, essa é uma característica peculiar dos jovens investigados que, quando saiam para praticar os roubos, diziam ter a consciência de que iam para “o tudo ou nada, ganhar ou perder”. Por essa razão, eram extremamente violentos com suas vítimas.

A operação foi coordenada pelos promotores de justiça do Nimp e do Gaeco, Andrea Guedes de Medeiros e Rodrigo César Viana Assis, e pelos delegados de polícia civil, Celson Pacheco e Leonardo Alves.

Confronto

Ainda durante o cumprimento dos mandados, um detento que tinha passagens pelos crimes de roubo, furto, tráfico de drogas e homicídio, morreu num confronto com o Bope, que dava apoio à operação.

O conflito ocorreu quando os investigadores receberam uma denúncia indicando que, numa vila de quartos localizada, no Bairro Novo Buritizal, zona sul de Macapá, havia um homem armado e que usava tornozeleira eletrônica.

Os policias do Bope foram até o local averiguar e foram recebidos a tiros. No revide, Jeferson Ferreira Mendonça, o Piu-Piu, de 26 anos, foi atingido e morreu.

Além da arma usada contra a polícia, foram encontradas porções de drogas dentro do quarto, que era locado em nome de uma mulher. A polícia constatou que a tornozeleira havia deixado de emitir sinais, estava descarregada.