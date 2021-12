Chegamos ao capítulo 2 de Apocalipse

Bom dia! Cristo se dirige diretamente às igrejas no livro do Apocalipse, entre elas Éfeso e Bérgamo. Na análise de hoje (24), o pastor Josué de Almeida faz uma narrativa sobre a história dessas igrejas, o cenário do mundo na época e a ampliação da justificação pela fé. “Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida”, diz Jesus no capítulo 2 do Apocalipse. Ouça e tenha um Feliz Natal.