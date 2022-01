Chegamos ao capítulo 11 de Apocalipse

Bom dia! O capítulo 10 de Apocalipse mostra que o Dia do Desapontamento, em 1844, não se referia à volta de Jesus, mas a entrada Dele no Santuário Celeste. Hoje, no capítulo 11, vamos continua analisando a visão de João e entender, por exemplo, que os 1.260 dias proféticos representam os 1.260 anos em que cristãos foram mortos por ordem da igreja. Ouça a análise de profecia e fatos históricos com o pastor Josué de Almeida, e tenha um ótimo domingo (2).