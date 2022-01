Após mortes, presos doentes são transportados em carrinhos de carga

Carrinho é usado para transportar comida. Presídio da zona oeste de Macapá registrou duas mortes de presos no começo do ano causadas supostamente por síndromes gripais.

Por OLHO DE BOTO

Circulam em redes sociais do Amapá imagens de presos supostamente com sintomas de síndrome gripal que estariam sendo transportados do pavilhão onde cumprem pena à enfermaria do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), em um carrinho construído para transporte de carga.

A imagem surgiu nesta segunda-feira (3), depois que o Portal SelesNafes.com confirmou e noticiou a morte de dois presos no fim de semana que também estariam com sintomas de gripe. Eles e outras dezenas estariam sendo atendidos na enfermaria do presídio e em casos mais graves em unidades públicas de saúde fora dos muros da penitenciária.

Na foto em destaque, três detentos amontoados na plataforma do carrinho estão sendo puxados por um quarto interno. Somadas às mortes e às saídas diárias de presos em busca por atendimento, o cenário sugere um surto de síndrome gripal e respiratória dentro do Iapen.

Uma fonte de dentro do presídio confirmou que a imagem é real e que o carrinho foi usado porque o pavilhão onde os presos estavam é relativamente longe da enfermaria, por isso o carrinho foi usado para auxiliar no transporte, já que os apenados estariam passando mal, com falta de ar e fraqueza. Ela também explicou que o carrinho é usado para transportar e distribuir comida dentro do presídio.

Segundo a fonte, os presos que aparecem na foto foram conduzidos ao Hospital de Emergência do Centro de Macapá para atendimento, pois a enfermaria, sem medicação e profissionais suficientes para a gravidade dos casos, não teria condição de atendê-los.

Ainda de acordo com ela, os detentos da imagem são seriam “de confiança”, aqueles liberados das celas para, durante o dia, fazer serviços de roça, capina e entrega de comida. À noite retornam e dormem na prisão.

O Portal SN tentou falar com a direção do Instituto, mas a chefia de gabinete informou que o diretor, Lucivaldo Costa, estava envolvido na coordenação de uma ação de saúde em conjunto com a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), destinada aos internos, agora pela manhã dentro do Iapen.