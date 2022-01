Assaltantes que mataram PM são detentos com permissão para trabalhar fora do presídio

Um deles estava atuando num projeto de ressocialização da prefeitura de Macapá

Por SELES NAFES

Os assaltantes que mataram um policial militar durante uma tentativa de roubo em um laboratório de análises clínicas de Macapá, ontem (5), são detentos do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) e estavam cumprindo as penas em regime semiaberto, conhecido também como ‘extramuro’. Ambos são condenados por roubo e respondem a vários processos.

O Portal SelesNafes.Com apurou que Jahmerson Alexsande Silva Benjo, de 25 anos, estava cumprindo pena de 12 anos e responde a dois processos. Leandro Nascimento da Silva, de 23 anos, é réu em 7 processos e estava condenado a 21 anos de prisão.

Eles tinham permissão da Vara de Execuções Penais para trabalhar fora da prisão, mas com a obrigação de retornar ao presídio no fim do dia.

Ontem, por volta das 13h, eles invadiram o laboratório Colares, na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, no Bairro Santa Rita, no momento e que o soldado Ranolfo Alcântara, de 30 anos, estava sendo atendido.

O policial estava fazendo exames para apresentar no Bope, onde estava inscrito para iniciar o curso de operações especiais. Ele impediu o roubo, mas levou um tiro no peito. Os dois bandidos fugiram, mas Leandro se apresentou hoje pela manhã acompanhado de um defensor público na Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DECCP).

Leandro aparece usando uniforme de gari nas imagens do assalto. A princípio, imaginava-se que era um disfarce, mas ele estava atuando num projeto ressocialização da Prefeitura de Macapá. O bandido foi preso na casa de familiares no Bairro Fonte Nova, em Santana. O comparsa Jahmerson Benjo tinha uma carta de emprego e também recebeu permissão para passar o dia fora do presídio.

Até as 11h, eles continuavam prestando depoimento ao delegado Celso Pacheco.