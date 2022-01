Escalada de covid: Amapá computa 3.400 pessoas infectadas em 72h

Nos últimos três dias o boletim epidemiológico tem registrado aumento.

A escalada de novos casos de covid-19, que já provocou a adoção de medidas mais restritivas no decreto em vigor até o fim do mês, deu mais um salto. Nesta quinta-feira (20), o boletim epidemiológico trouxe confirmação de 1.442 pessoas infectadas em todo Estado nas últimas 24h.

Com isso, o Amapá chegou à marca de 3.399 novos casos da doença desde o começo da semana – nas últimas 72h. Agora, O Estado acumula 132.389 casos confirmados, desde o começo da pandemia. Existem, ainda, 571 em análise laboratorial.

Hoje, o Portal SN.com publicou uma entrevista com a secretária adjunta de enfrentamento à Covid-19, Maracy Andrade, que opinou sobre as causas para a alta de casos.

Entre outros motivos, como os fujões da vacinação e o relaxamento no uso de máscaras, álcool e distanciamento social, ela destacou que provavelmente a variante Ômicron, ainda não foi confirmada, pode estar provocando a nova onda da doença. A Cepa é conhecida por ter baixa letalidade, mas alta taxa de contágio, inclusive reinfecção. Veja a matéria NESTE LINK.

O município com maior incidência é disparado Macapá, que confirmou 873 novos casos hoje e chegou a 66.829 no total. Os números atuais por município são: Santana: 26.812; Laranjal do Jari: 8.580; Mazagão: 3.286; Oiapoque: 6.626; Pedra Branca: 3.564; Porto Grande: 2.366; Serra do Navio: 1.387; Vitória do Jari: 4.048; Itaubal: 558; Tartarugalzinho: 2.009; Amapá: 1.451; Ferreira Gomes: 1.600; Cutias do Araguari: 874; Calçoene: 2.005; Pracuúba: 394.

Óbitos

Apesar da escalada de novos casos, o boletim de hoje não registrou óbitos. Assim, o Amapá permanece com 2.033 óbitos nos 16 municípios. (Macapá: 1.513/ Santana: 205/ Laranjal do Jari: 95 / Mazagão: 24 / Oiapoque: 51 / Pedra Branca do Amapari: 14 / Porto Grande: 28/ Serra do Navio: 5 / Vitória do Jari: 28 / Itaubal: 3 / Tartarugalzinho: 19 / Amapá: 13 / Ferreira Gomes: 7 / Cutias do Araguari: 7 / Calçoene: 15/ Pracuúba: 6).

Internados

O número de pessoas com covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 101 pacientes, sendo 80 confirmados e 21 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 73 estão no sistema público (43 em leito de UTI / 30 em leito clínico) e 7 estão na rede privada (4 em leito de UTI / 3 em leito clínico). Os 21 casos suspeitos estão na rede particular, todos em leito clínico.

Com isso, o percentual de ocupação dos leitos voltados para o atendimento da covid-19 no Amapá é de 55,9% considerando as redes pública e privada.

Os dados são do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) do Estado.