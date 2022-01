Homem que atirou na ex após recusa de convite para relação sexual vira réu

Arma caseira usada por Bézio Filho Lobato da Silva. Ele alegou que queria dar um valor em dinheiro maior para o Natal dos filhos

Por LEONARDO MELO

A justiça do Amapá aceitou a denúncia contra o homem acusado de tentar matar a ex-esposa depois de convidá-la para irem a um motel, em dezembro do ano passado, na cidade de Macapá. De acordo com o Ministério Público, baseado no inquérito da Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DECCM), o agora réu por tentativa de homicídio não aceitava o término do relacionamento de 12 anos.

Bézio Filho Lobato da Silva, de 40 anos, está identificado no processo como morador do município de Afuá (PA). Na manhã do dia 22 de dezembro, segundo as investigações, ele marcou um encontro com a ex-esposa alegando que precisaria entregar a ela um valor em dinheiro para o Natal dos filhos. Eles estavam separados havia cinco meses.

A vítima foi até a Rua Goiás, do Bairro do Pacoval, zona leste de Macapá, onde encontrou com o ex-marido. Ela decidiu levar um dos filhos do casal, menor de idade.

Segundo a Polícia Civil e do MP, ele disse que queria entregar um valor maior e a convidou para acompanhá-lo até um motel. Diante da recusa, os dois discutiram e um tiro foi disparado por Bézio utilizando uma arma caseira.

O tiro pegou de raspão a barriga da vítima. O agressor ainda tentou disparar outras vezes, mas a arma falhou. Para o MP, esta atitude reforçou ainda mais a convicção de que a intenção era matar a ex-companheira.

“(…) Restou comprovado que o crime fora cometido por motivo torpe, conduta totalmente imoral, desprezível para com a sociedade, tendo em vista que o denunciado tentou matar sua ex-esposa valendo-se do primitivo sentimento doentio de posse que o denunciado nutria pela vítima”, resumiu na denúncia o promotor Eli Pinheiro.

Bézio foi detido por populares após pedido de socorro da ex-esposa. O Portal SelesNafes.Com não conseguiu apurar se ele continua preso.