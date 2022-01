Menina que nunca cortou o cabelo vai doá-lo a Tainá: ‘ela precisa mais’

Ana Caroline vai doar os cabelos para Tainá Santiago, que perdeu a orelha e todo o couro cabeludo ao entrar em contato com o eixo do motor de uma embarcação.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um exemplo de amor e empatia sob o olhar de uma criança. Ana Caroline Pantoja Nogueira, de 11 anos, decidiu se desprender de seus amados cabelos após saber do grave acidente que uma menina de 9 anos, até parecida com ela, sofreu no último fim de semana.

Tainá de Souza Santiago perdeu a orelha e todo o couro cabeludo ao entrar em contato com o eixo do motor de uma embarcação numa região ribeirinha das ilhas do Pará. A vítima foi trazida para Macapá e está internada no Hospital de Emergência da capital do Amapá. O caso sensibilizou internautas que estão massificando a campanha solidária por Tainá.

Logo, a notícia chegou ao celular de Ana Cláudia Teixeira Pantoja, de 39 anos, mãe de Ana Caroline. A pescadora conta que a filha estava na igreja e que contou sobre a tragédia quando ela chegou.

“Falei que a menina tinha perdido os cabelos, aí ela ficou pensando e falou: ‘mamãe eu ia corta meus cabelos só com 15 anos pra comprar um celular, mas quero doar pra essa menina, ela precisa mais. Depois a senhora compra um pra mim’. Fui pega de surpresa devido minha filha quase não falar e ser tímida. A Ana nunca cortou o cabelo, muitas pessoas falavam pra ela vender, mas ela nunca quis. Tem muito ciúme”, detalhou a mãe.

Emocionada, Ana Claudia disse que procurou a família da menina escalpelada. Uma tia disse que Tainá só vai poder usar peruca depois de um ano e que eles já receberam cabelo, mas estavam pensando em doar para pessoas que necessitem no momento por causa da demora do tratamento inicial.

“Falei pra ela [tia] que o [cabelo] da minha filha só vai ser cortado quando a Tainá poder usar peruca, que só vai ser cortado se for pra ela. Os cabelos vão ficar sendo cuidados, e assim que possível ela me avisa para o corte e fazemos a doação”, disse.

Ana Claudia e Ana Caroline moram no interior de Gurupá-PA, mesmo município onde ocorreu o acidente. Elas estão em Santana-AP, a 17 km de Macapá, em tratamento de saúde de Ana Claudia e de sua outra filha.

“Somos do mesmo município, mas não sei onde é a casa dela. Nós não nos conhecemos. Acho que pelo fato da gente morar no interior e a Ana Caroline ir de barco pra escola, tudo isso mexeu com ela. Deve ter pensado que poderia acontecer com ela, se colocou no lugar da outra. Estou muito orgulhosa”, concluiu Claudia.

Menina escalpelada

Tainá de Souza Santiago continua internada no Hospital de Emergência de Macapá. A criança precisa de ajuda financeira e doações para o tratamento.

Quem tiver interesse em colaborar, pode entrar em contato com o número (96) 9 8407-5615. Quem preferir fazer transferência bancária, seguem dados:

Este é o segundo caso de escalpelamento nessa faixa etária de idade registrado no HE em menos de um mês.