Museu Sacaca suspende visitas após surto de gripe e covid-19 entre funcionários

Ponto turístico localizado no Bairro do Trem, zona sul de Macapá, ficará de portas fechadas até dia 1º de fevereiro.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um dos pontos turísticos mais visitados do estado, o Museu Sacaca, no Bairro Trem, em Macapá, fechou as portas para as visitações por quinze dias a partir desta terça-feira (18).

O comunicado foi feito na página oficial da instituição. O motivo é devido um grande número de trabalhadores do local apresentarem sintomas gripais e atestarem positivo para covid-19.

Com isso, o espaço poderá ter livre circulação apenas no auditório, com eventos pré-agendados e normas de biossegurança.

“Faremos isso em nome do compromisso que temos com a saúde da população e com a de nossos próprios funcionários”, diz o comunicado.

A medida vale até 1° de fevereiro.

Detran

Na semana passada o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Amapá também suspendeu seus atendimentos presenciais pelo mesmo motivo, mas por apenas sete dias.