Politizando: A vaia ensaiada e o início da campanha política

Os bastidores da política do Amapá

Por SELES NAFES

Vaias I

As vaias de servidores que ocupam cargos de confiança na prefeitura de Macapá ao senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), durante evento com o presidente Jair Bolsonaro (PL), pode ter sido um divisor de águas na relação entre o prefeito de Macapá, Dr Furlan (Cidadania) e o parlamentar. Marca também o início da campanha política.

Vaias II

Os dois foram adversários na campanha de 2020, mas vinham mantendo boa relação, pelo menos até ontem. Ao explicar as vaias para sites de outros estados, a assessoria de comunicação do senador colocou a culpa no prefeito, que foi identificado como ‘opositor’.

Vaias III

Detalhe: a mesma plateia que vaiou Davi foi a mesma que ovacionou o vice-governador Jaime (Pros) e o prefeito, que são aliados políticos e estarão juntos na campanha deste ano. Jaime é o candidato de Furlan ao governo do Estado. Agora é acompanhar as cenas dos próximos episódios.

Acácio

Sobre as primeiras transferências (pra valer) de terras ao Amapá, processo iniciado por Davi quando chegou a assumir a presidência da República, em 2019, Bolsonaro citou também dois nomes como peças essenciais no processo que agora foi finalmente concluído: o senador Lucas Barreto (PSD) e o deputado federal Acácio Favacho (Pros). Bolsonaro chegou a gravar um vídeo exclusivo ao lado de Lucas para agradecer. Assista.

Com crachá e tudo

O ex-candidato a prefeitura de Macapá, Senado e governo, Cirilo Fernandes, gravou um vídeo com uniforme e crachá do Super Fácil, onde está lotado como servidor público, para homenagear a si por mais um ano de funcionalismo. Hoje filiado ao Podemos, seu quarto partido desde que começou a se candidatar, ele deve disputar de novo o Senado.

Flamengo

O presidente do PTB e empresário, Kassyo Ramos, foi o anfitrião do presidente do Flamengo, Rodolfo Landin, em Macapá, na última quarta-feira (15). Landin veio conhecer escolinhas de futebol e acompanhou o início da Copa do Mundo Marcílio Dias.

Entrada oficial na política

A desembargadora aposentada Sueli Pini entrou oficialmente para a política. Ontem (14), ela assinou ficha de filiação no PRTB, ex-partido do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O objetivo é disputar o Senado.