Presidente do PTB, Kassyo Ramos diz que Jaime ‘abrirá’ o Estado

O presidente do PTB no Amapá, Kassyo Ramos, disse ao quadro SNTV que a legenda vai lançar candidatos novos para o eleitor avaliar na campanha deste ano, e que vai apoiar o vice-governador Jaime Nunes (Pros) como candidato ao governo do Estado. Ele também falou sobre o comportamento de parte dos eleitores e sobre uma decisão do presidente do Flamengo, Rodolfo Landin, que pode dar chances reais a jovens amapaenses que querem ser estrelas do futebol. Kassyo, aliás, precisou fazer teste de covid antes da entrevista porque esteve com Landin, diagnosticado com covid-19 na semana passada. Assista