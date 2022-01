Surge 7ª vítima de acusado de estupros que usava perfil falso para atrair mulheres

Segundo a polícia, seria a 7ª vítima de José Augusto Miranda dos Santos, de 47 anos, preso no mês de dezembro.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá diz ter identificado a 7ª vítima de José Augusto Miranda dos Santos, de 47 anos, que foi preso em dezembro de 2021 acusado de estuprar mulheres após atraí-las para encontros por meio de um perfil falso na internet. Segundo a polícia, os crimes ocorreram todos em Macapá.

A nova vítima, além de sofrer violência sexual, foi roubada pelo acusado, de acordo o apurado pelo delegado Ronaldo Coelho, da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP).

Segundo ele, a mulher, a exemplo de outras seis, também caiu na isca do perfil falso na internet, onde o acusado se passava por um outro homem com fotos usurpadas de outra página virtual, afirma a polícia.

Ronaldo Coelho contou que a vítima já havia prestado depoimento sobre um roubo ocorrido na residência dela, antes de dezembro. Mas, depois que soube pelos meios de comunicação da prisão de José Augusto e viu a imagem dele, retornou à delegacia para revelar que além de roubada, ela havia abusada pelo bandido.

No início, por se sentir envergonhada, ela não quis falar sobre o crime sexual, contou apenas que havia reconhecido José Augusto com o autor do roubo ocorrido em sua casa, depois que ela marcou um encontro com o dono do falso perfil virtual. José Augusto usava… … um perfil falso nas redes sociais para atrair as vítimas

Contudo, quando o delegado mostrou a foto dele a ela, para confirmar o reconhecimento, percebeu que a mulher ficou muito nervosa. Ele, então, a indagou um pouco mais e a vítima contou que foi obrigada a fazer sexo oral no agressor.

“Ela, infelizmente, cometeu o erro de marcar um encontro com um homem que só conhecia pela internet na sua casa. Quando ele adentrou na residência, soube que a vítima morava só com uma criança. Lá, ele abusou sexualmente dela e depois levou alguns objetos da casa. Só tem um jeito para um cara como esse: castração química, coisa que ainda não é permitida nesse país. Ele já tinha condenações por esse mesmo tipo de crime, mas saiu, alegando uma doença, e continuou a cometer os estupros”, comentou o delegado.

José Augusto, que tem mais de 90 anos de condenação por crimes de estupro e roubo, prossegue preso no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

O delegado Ronaldo Coelho tentou ouvi-lo nesta quarta-feira (12) sobre a nova acusação, mas o Iapen informou que a saída dele do presídio é só com a autorização da Justiça. O delegado já fez o pedido ao judiciário.