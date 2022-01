Suspeito reage à abordagem do Bope e acaba ferido; comparsas fogem

Suspeito foi socorrido e levado ao HE de Macapá. Troca de tiros ocorreu no Bairro Marabaixo, na zona oeste.

Por OLHO DE BOTO

Uma equipe do Bope foi recebida a tiros na noite desta terça-feira, 25, na zona oeste de Macapá, quando tentou abordar um veículo suspeito de ser utilizado em um assassinato. O automóvel trafegava pelo Bairro Marabaixo.

De acordo com o capitão Valdir Barbosa, uma equipe do Choque – Companhia do Bope – patrulhava a região quando avistou um Siena branco, semelhante ao que teria sido utilizado no homicídio ocorrido pela manhã, quando o vigilante Walber Dias foi morto a tiros na região.

A guarnição, então, acionou os sinais luminosos e sonoros. Quando o veículo parou, dois suspeitos saíram correndo e o terceiro, o motorista, abriu fogo contra os policiais, que revidaram.

O suspeito chegou a entrar novamente no carro e dar uma arrancada, mas o carro logo parou. O acusado havia sido atingido. Com ele, os militares apreenderam um revólver calibre 38.

Os policiais acionaram socorro de urgência e o suspeito foi conduzido ao Hospital de Emergência (HE) por uma equipe do Samu.

O atirador foi identificado como Jô de Souza Cirilo, o Belo, ele estaria na companhia de mais dois homens, que conseguiram fugir durante o tiroteio.

Segundo a polícia, contra Jô há um mandado de prisão pelos crimes de receptação e tráfico de drogas. Até o início da tarde desta quarta-feira (26), ele ainda estava internado no HE. A arma foi entregue à Polícia Civil.