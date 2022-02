Acusado de espancar idoso até a morte em roubo, morre em tiroteio com a Força Tática

Confronto ocorreu na madrugada deste domingo (20), no Bairro Açaí, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Lucas Pereira de Almeida, de 19 anos, acusado do latrocínio de um idoso de 60 anos, que foi morto durante assalto em sua residência em Macapá, em 2021, morreu em confronto com policiais militares do Batalhão de Força Tática.

A troca de tiros ocorreu na madrugada deste domingo (20), depois que os militares receberam a informação de que um foragido da Justiça estaria escondido em uma residência na Rua dos Tucumãs, no Bairro Açaí, zona norte de Macapá.

Segundo o tenente A. Lopes, os policiais foram recebidos a tiros. Houve revide e Lucas, que era conhecido como “Huck Magrelo”, foi atingido. Quando o Samu chegou ao local, o suspeito já havia falecido.

Com ele, foi apreendida uma pistola 380, usada no confronto, segundo a polícia. A Polícia Científica periciou o local do confronto.

De acordo com a polícia Lucas estava com um mandado de prisão em aberto. Ele era, segundo a PM, procurado pelo latrocínio que aconteceu no Bairro Cidade Nova, no dia 10 de agosto do ano passado.

Segundo o inquérito policial sobre o caso, quatro bandidos armados com uma faca e uma arma de fogo invadiram um imóvel na Rua Nossa Senhora das Neves, no Bairro Cidade Nova, zona leste de Macapá.

A ação foi extremamente violenta. O dono da casa, um idoso de 60 anos, foi espancado e não resistiu aos ferimentos.

Uma policial que morava na vizinhança ainda chegou a trocar tiros com os bandidos na fuga. Os criminosos, que haviam levado vários aparelhos celulares e TVs, deixaram alguns desses objetos para trás. Um desses suspeitos, segundo a polícia, era Huck Magrelo.