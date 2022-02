Aos 41 anos, morre o jornalista Cliver Campos

Em 14 de janeiro deste ano, ele sentiu fortes dores abdominais e foi às pressas ao Hospital de Emergência (HE) de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Após grande luta contra inflamações e infecções nas bolsas no trato digestivo, morreu, na noite de segunda-feira (21), o jornalista Cliver Brito Campos, de 41 anos. O comunicador era um dos mais queridos entre os colegas de profissão do Amapá.

Em 14 de janeiro deste ano, ele sentiu fortes dores abdominais e foi às pressas ao Hospital de Emergência (HE) de Macapá, onde descobriu uma diverculite, através de uma tomografia. Começava ali sua luta pela vida.

Cliver foi submetido a uma operação que durou 4 horas. Instável e com febre, foi encaminhado para UTI antes de retornar para o centro cirúrgico, dois dias depois, onde o procedimento operatório foi concluído.

Familiares e amigos iniciaram uma campanha nas redes sociais par arrecadar valores para a aquisição de remédios, materiais médicos e de higiene. Na época, o portal SelesNafes.com publicou sobre o pedido solidário.

Infelizmente, pouco mais de 1 mês depois, o jornalista não resistiu. O falecimento ocorreu às 23h40 no Pronto Socorro.

Teve uma atuação longa e competente pela comunicação. Trabalhou nas emissoras de rádio: 102 FM, Difusora de Macapá e CBN Amapá. Foi assessor de comunicação na prefeitura de Macapá e atualmente estava como assessor parlamentar.

Deixa a mãe, Maria Bernadette de Brito Campos, pai, Antônio Alves Campos, irmãos Cleison e Cleidson de Brito Campos, além de 4 sobrinhos que considerava como seus filhos.

Morador do Bairro do Trem, Cliver era torcedor fervoroso da escola de samba Piratas da Batucada e fanático do Ypiranga Clube.

O velório acontece desde às primeiras horas da manhã desta terça-feira (22), na Avenida Acelino de Leão, 247, Trem.

O sepultamento será às 16h no Cemitério São José.