Cadela achada com olhos perfurados dentro de lixeira volta para casa

Após ser encontrada cega numa lata de lixo na zona norte de Macapá, cadela recebeu alta da clínica veterinária e vai continuar o tratamento em casa

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

A cadela Pippa, que foi encontrada depois de passar três meses desaparecida, voltou para casa nesta quarta-feira (16), para felicidade da família.

Ela foi liberada da clínica veterinária depois de passar oito dias internada tratando dos ferimentos. Devido a maus-tratos sofridos, ela perdeu completamente um dos olhos e corre o risco de perder o outro.

De acordo com a tutora da Pippa, a advogada Soraia Carvalho, o animal recebeu alta da clínica, porém com várias recomendações da veterinária. A situação ainda é muito delicada devido à gravidade dos ferimentos que ela sofreu.

“Dra. Thais Cunha, que acompanha nossa garota, mandou ela de volta pra casa porque assim tem mais chances de se recuperar com o acolhimento familiar”, explicou a advogada.

Pippa foi resgatada por uma ONG depois de passar 3 meses desaparecida. Ela foi encontrada dentro de uma lixeira coletiva no conjunto Macapaba, zona norte de Macapá, totalmente desfigurada, coberta de insetos, sem pelo em algumas partes do corpo e com os dois olhos furados.

“O lado direito está completamente ausente. O esquerdo não sabemos. Pode ter chances de recuperar, porém, pelo edema, pode ser só o resto do olhinho mesmo. Agora estamos aplicando três tipos de colírio, antibiótico, regenerativo e lubrificante pra ter alguma chance [de voltar a enxergar]”, explicou a advogada.

Ela vai continuar voltando a cada três dias na clínica, para continuar tomando os antibióticos injetáveis e passar por consultas de acompanhamento.

“Já sabemos que ainda tem muito pela frente e que a recuperação dela não será fácil”, considerou a tutora.

Emoção

A chegada em casa provocou uma explosão de felicidade na dona de Pippa, a filha da advogada, que de apenas sete anos de idade, e nos outros integrantes da família, além dos outros seis cachorros da casa. Ela terá que ficar isolada dos outros pets até estar fora de perigo.

Apesar da campanha de doação de sangue ter sido um sucesso, a cadela continua com anemia e o procedimento pode ser novamente solicitado.

Desaparecimento

Pippa, que é da raça Schnauzer, de coloração prata, desapareceu no dia 31 de outubro de 2021 da casa da família que fica em um condomínio no Bairro Jardim Felicidade.

A advogada faz um apelo a quem tiver qualquer informação que leve ao autor dos maus-tratos à cadela, que entre em contato. Ela garante que a identidade do denunciante será preservada.