Dançarino atropelado em lanchonete pode perder o braço

Uma bactéria se alojou no osso do braço. Infecção pode se espalhar pelo corpo. Acidente ocorreu em 2021, no Bairro Beirol, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

Um dos dançarinos atingidos por um carro com motorista embriagado numa lanchonete, em março de 2021 no Bairro Beirol, zona sul de Macapá, ainda sofre com as sequelas do acidente.

Alexandre Martins de 26 anos, pode perder o braço. Desde o atropelamento, já passou por seis cirurgias.

Ele é amigo do casal de professores de dança Jéssica Castro e Ricardo Jardim, também feridos no acidente. Na noite 6 de março, eles tinham acabado de sair do ensaio da escola de dança onde preparavam uma coreografia que seria usada em campeonato. Infelizmente, a coreografia não foi usada e os planos tiveram que ser adiados.

Ainda com muita dificuldade, Alexandre lembra que, menos de 10 minutos após terem chegado na lanchonete, houve o impacto. Eles foram atropelados por trás.

A batida foi tão forte que ele teve traumatismo craniano, além de várias fraturas em um dos braços, ombro deslocado, entre outros ferimentos. Ele é Jéssica foram os que se feriram mais gravemente.

Agora, o dançarino precisa de ajuda para não perder o braço esquerdo. Um dos ossos quebrou em três partes e, após falhas nas tentativas para recuperar a estrutura, ele precisa fazer um procedimento cirúrgico para barrar ação de uma bactéria alojada no osso. Ela está provocando uma infecção que pode se espalhar para o resto do corpo.

“Em janeiro, eu fiz um procedimento de raspagem e limpeza, que não deu certo. Foi o que me fez recorrer ao hospital particular. Eu fiz uma ressonância, que apontou que estou com uma infecção no osso. Essa bactéria está comendo o meu osso. Está praticamente necrosando. Eu preciso passar por um procedimento urgente”, explicou, preocupado, o jovem.

A cirurgia, segundo Alexandre, consiste em abrir o ferimento novamente, raspar o osso, colocar uma prótese e completar o espaço com enxerto utilizando partes do próprio corpo. O valor da cirurgia é R$ 25 mil.

“Eu corro o risco de perder meu braço e até minha vida se essa bactéria se alastrar. Não está sendo fácil viver com isso, olhar para o próprio braço e imaginar que vou perdê-lo”, lamentou.

Para ajudar na cirurgia, Alexandre disponibilizou o número de uma chave Pix, que é o CPF 028.839.832-75.

O caso

De acordo com relatório da Policia Militar, um Gol trafegava pela Rua Leopoldo Machado com a Avenida Guaranis quando, de repente, perdeu o controle e atingiu 6 pessoas.

No volante, totalmente embriagado, estava Rogério Coutinho Cardoso, que na época tinha 52 anos. Um idoso, que era pai do dono da lanchonete, morreu.

Segundo Alexandre, Rogério Coutinho está solto.