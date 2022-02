Dawson tem contas bloqueadas a pedido de filhos de vítima

Família de Mikel Pinheiro: Magistrado atualizou a dívida em R$ 8,8 mil

Por SELES NAFES

A vida do comerciante Dawson da Rocha, de 39 anos, está bem longe de descomplicar. Depois de ganhar o direito de ficar sem a tornozeleira eletrônica, o motorista da BMW que matou dois trabalhadores há cerca de um ano teve um revés na esfera cível, onde os filhos menores de uma das vítimas tentam ser indenizadas. Agora, a justiça mandou bloquear as contas e atualizou o valor do débito.

A decisão foi do juiz Diogo Souza Sobral, da 1ª Vara Cível de Macapá. Em junho do ano passado, ele concedeu liminar para que o comerciante ajude com R$ 1,1 mil cada um dos dois filhos menores do chef de cozinha Mikel Pinheiro. Os adolescentes são filhos de mães diferentes, que se uniram e ingressaram com pedido na mesma ação.

Em outubro do ano passado, o magistrado deu 72 horas para que o comerciante provasse que recolheu os valores aos menores, e a defesa dele recorreu, mas sem conseguir suspender a ordem judicial. Na semana passada, o advogado Charlles Bordalo disse que Da-Dawson, como o comerciante gostava de ser chamado nas redes sociais, está falido.

Na ação de indenização por danos morais, o magistrado voltou a se pronunciar, desta vez atualizando em R$ 8,8 mil a dívida do comerciante com os menores. Consta no processo que houve diligência para apreender bens no restaurante e lanchonete do comerciante, mas não houve sucesso.

Desta vez, o magistrado determinou o bloqueio das contas dele no valor referente ao período de setembro a dezembro do ano passado.

Da-Dawson continua em prisão domiciliar na ação penal que apura o acidente ocorrido na madrugada de 15 de janeiro, quando colidiu uma BMW a mais de 180 km com o Celta onde estavam as vítimas, que havia acabado de sair do trabalho. A tragédia ocorreu na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, no Bairro Santa Rita. As investigações concluíram que o motorista estava sob efeito de álcool e drogas.