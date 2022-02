CANAL DO BEIROL

Acidente ocorreu nas imediações do Bairro Beirol, na zona sul de Macapá, no perímetro próximo à Avenida Anhanguera.

Por OLHO DE BOTO

Um carro modelo Renaut Clio ‘amanheceu’ dentro do canal da Rua Hamilton Silva, nas imediações do Bairro Beirol, na zona sul de Macapá, no perímetro próximo à Avenida Anhanguera.

O trecho em que o automóvel caiu está em obras há vários meses. Lá é preparada a base uma ponte, mas a construção está paralisada.

Ismael Santos, da Defesa Civil do Município de Macapá, estava indo para o trabalho quando se deparou com a cena.

“A preocupação era se tivesse alguém dentro, pois é um perigo e a o canal estava enchendo, mas não tinha ninguém. Então estamos providenciando a remoção aí do veículo e a PM pra tentar identificar o proprietário. Ao que parece, a pessoa se evadiu do local”, contou Ismael.

Há um barranco de terra antes do buraco. O veículo ultrapassou esse montinho antes de cair no canal, o que indica que o condutor possivelmente perdeu o controle da direção do automóvel.

Há duas semanas, outro carro, um Gol, também caiu no mesmo canal, mas em outro perímetro, no Bairro Jardim Equatorial. Nesse acidente o motorista morreu, depois conseguir salvar o filho de 14 anos que também estava no carro.

Na ocasião, a água do canal havia transbordado e encoberto a erosão na margem, por isso o motorista caiu. No dia seguinte após a tragédia, a Prefeitura de Macapá providenciou o conserto da erosão e sinalização.