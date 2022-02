Dono de casa de shows fala sobre reclamações da vizinhança

Ronaldinho diz que vídeo foi gravado antes da pandemia e que fez um investimento na acústica do lugar, na orla de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

O produtor cultural Ronaldo dos Santo, locatário do imóvel onde funciona a casa de show Fortal – onde antes funcionava o Casarão Beira Rio –, na orla de Macapá, diz que as denúncias de poluição sonora relatadas por vizinhos não são verdadeiras.

Ronaldinho, como é conhecido no meio artístico, diz que vídeo que circulou nas redes sociais foi gravado antes da pandemia, quando ele ainda não havia feito o investimento em revestimento de acústica no espaço (foto de capa).

“Na época em que essa pessoa que me denunciou fez o vídeo, não tinha isolamento acústico que hoje, você bateu foto e viu que tem aqui. O vídeo não é desse ano”, afirmou o produtor cultural.

Ele disse ainda que procurou um dos denunciantes e comprovou que ele mora há 3 quarteirões do estabelecimento e que seria impossível o som chegar à casa dele no volume que aparece no vídeo.

Ronaldinho refutou, ainda, a informação de que a casa funciona até amanhecer. Falou que isso seria impossível.

“Não tem como passar de 2h da manhã. Se tem alguém passando é porque é clandestino, não tem nada a ver comigo. Eu trabalho todo documentado, todo em cima das leis sanitárias”, defendeu-se o produtor cultural.

Ronaldinho é diretor da Associação de Trabalhadores da Noite. Ele disse que o local funciona há 3 anos, mas que devido à pandemia de covid-19 precisou fechar e apenas há três meses retomou os trabalhos.

O produtor cultural explicou ainda que emprega mais 40 pessoas no seu negócio e que denúncias como essa atingem diretamente esses trabalhadores de maneira negativa. Explicou que o lugar, além de receber festas, é cedido para artistas e pessoas que trabalham com projetos sociais como capoeira e teatro.

“Nosso seguimento (o de evento) foi o mais prejudicado durante a pandemia. Durante esse período, nós tivemos que parar. Em todo o mundo nosso seguimento foi o mais prejudicado”, lembrou.

A denúncia

O Portal SN, publicou na segunda-feira (14) matéria sobre o assunto. Entre os denunciantes está o empresário Lenini Cavalcante, de 31 anos. Foi ele quem procurou a redação do Portal para relatar o problema. Ele disse que tem um filho com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e que o barulho dos fogos é do som alto, deixa a criança irritada.

Além do empresário, o Portal ouviu ainda e o vizinho dele, Rafael Nogueira, que relatou além do barulho, a bagunça que os frequentadores do local fazem depois que a festa acaba ao passarem pela rua aonde ele mora, e que a festa costuma acabar as 5h da manhã.

Sobre os fogos, o produtor cultural explicou que foi uma fatalidade e que realmente aconteceu no último fim de semana durante um baile da saudade. Ele notificou o artista e disse que isso não voltará a acontecer. Explicou que sabe que esse tipo de intervenção não é permitido em casas de show e por isso o artista foi notificado.