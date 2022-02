Justiça do Amapá se torna 100% virtual; veja o que muda

Presidente do Tribunal de Justiça, Rommel Araújo, garantiu que população mais carente continuará tendo acesso

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Em abril do ano passado, o IBGE divulgou que o Amapá é o estado mais conectado do Brasil, com 83,9% dos domicílios utilizando internet, seja pelo serviço fixo ou imóvel. Esse fator e o sucesso do trabalho online durante a pandemia fizeram o Tribunal de Justiça (Tjap) tomar a decisão de virtualizar 100% de seus serviços, no primeiro caso dentro do poder judiciário brasileiro.

Com essa decisão, que está sendo implementada no prazo de 90 dias, o expediente administrativo e até as audiências em todas as seis varas (quatro já operam nesse modelo) serão virtuais, com servidores e magistrados ampliando o trabalho em home-office.

Contudo, haverá audiências presenciais ou híbridas em alguns casos, como em determinados processos criminais, por exemplo. Os servidores também não poderão se mudar para outros estados, pelo menos por enquanto.

O presidente do Tjap, desembargador Rommel Araújo, explicou o que muda com a virtualização da justiça do Amapá, no quadro SNTV.