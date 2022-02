“Negócio de família”, diz delegado sobre prisão de traficantes em Santana

Mãe e esposa de interno vendiam a droga em Bairros de Santana, a 17 km de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

A Polícia Civil do Amapá desarticulou uma quadrilha de tráfico de drogas na cidade de Santana, a 17 km de Macapá, na manhã desta quinta-feira (10). O bando era comandado por membros de uma mesma família.

Entre os envolvidos estão três detentos do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), a mãe, a esposa e o cunhado de um deles. Seis mandados de prisão foram cumpridos – mas nenhum nome foi divulgado pela polícia. Um dos alvos não foi encontrado e é considerado foragido.

De acordo com o delegado Felipe Vieira, dois internos do Iapen comandavam toda a logística do negócio. Eles recebiam apoio de um homem de confiança que agia entre as cidades Macapá e Santana, entregado a droga para a mãe de um dos internos. Ela, posteriormente, repassava para a sua nora, que também é irmã de outro preso que cumpre pena na penitenciária.

O distribuidor foi preso. Com ele havia uma espingarda semiautomática e um revólver calibre 38.

Além do homem de confiança, a polícia identificou o terceiro interno que cedia a conta bancária para receber os valores provenientes da venda da droga. Também foi preso o motorista que transportava em seu carro próprio as drogas e as armas.

“Negócio de família. Eles agiam principalmente no bairro Provedor e parte da Baixada do Ambrósio. Do interior do Iapen eles (internos) coordenam essas atividades criminosa dessas pessoas na rua. Passando a orientação aonde entregar a droga a arma, recolher o dinheiro, para quem depositar o dinheiro”, explicou o delegado.

De acordo com ele, as investigações iniciaram a partir da prisão de uma mulher que foi pega em flagrante com crack, arma e munição em outubro de 2021. No momento da prisão ela comercializava droga em uma rua no Bairro Provedor 2.

A operação de hoje contou com o apoio da Delegacia de Polícia de Porto Grande, Serra do Navio e de Vitória do Jari, além do 4° Batalhão da Polícia Militar.