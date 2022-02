Os cerca de 70 moradores são remunerados para habitar essa comunidade encravada no meio da floresta amazônica

No meio da floresta amazônica do lado da Guiana Francesa, o único sinal de civilização que se vê perto do Cabo Orange são duas enormes torres metálicas que se erguem no meio da selva. Por causa delas, os moradores da menor ‘cidade’ da Guiana, Ouanary, possuem internet e sinal de TV. O local existe há 3 décadas como símbolo da soberania francesa. Assista ao SNTV e se inscreva no nosso canal.