Politizando: Possível candidata ao Senado, Rayssa Furlan não terá apoio de líder do prefeito; e mais…

Os bastidores da política do Amapá

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Em casa de ferreiro…

O líder do governo Furlan (Cidadania) na Câmara de Vereadores de Macapá, Edinoelson Trindade (Pros), quem diria, não irá apoiar a primeira-dama Rayssa Furlan numa eventual candidatura dela ao Senado. Careca, como é conhecido no meio político, viajou de avião a Oiapoque, no último fim de semana, junto com o senador Davi Alcolumbre (DEM), pré-candidato à reeleição. Rayssa é a atual secretária de Mobilização e Participação Popular da prefeitura, uma espécie de relações públicas entre Furlan e as comunidades mais carentes.

De partida

Careca, aliás, tem conversado com o deputado federal André Abdon (PP), de quem ouviu um convite para migrar para o Progressistas. O vereador, que deve tentar uma cadeira na Assembleia Legislativa, ainda não decidiu se aceita.

De volta à cena

O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, Jorge Amanajás, saiu do ‘anonimato’ nesta terça-feira (1º) e participou de um evento público. Foi durante a inauguração da Linha Verde (Linha E), na zona oeste de Macapá.

De volta II

Jorge, que já concorreu à prefeitura de Macapá, governo do Estado e ao Senado, pegou no microfone e lembrou que ele, como secretário de Transportes do Estado, foi quem iniciou a pavimentação da Linha E, finalizada com recursos da Codevasf. Depois de se livrar da maioria dos processos judiciais derivados da operação Eclésia, Jorge deve se candidatar a uma vaga de deputado estadual.

No lugar certo, fazendo a coisa errada, ou vice-versa

O prefeito de Macapá, Dr Furlan, não deu um bom exemplo de utilização da máquina pública. Nesta terça-feira (1º), ele postou em sua conta no Instagram que estava começando o dia na prefeitura de Macapá, só que participando de um evento do Cidadania. Ou seja, um ato político-partidário usando o gabinete oficial e a internet paga pelo contribuinte. Só faltava o notebook ser da prefeitura.

Planos A e B

Ao afirmar que gostaria de ser vice de Clécio, a deputada estadual Alliny Serrão (DEM) deixou claro que também trabalha pela reeleição, caso participação na chapa não vingue. “Aguardo instruções do senador Davi”, disse ela ao SNTV. Quem não viu pode clicar aqui pra assistir.

Inoperância política

A morte de um motorista que caiu com seu carro no Canal do Beirol, mas que ainda conseguiu salvar o seu filho, mostra o tamanho da inoperância política em Macapá. Logo após o fato, em questão de horas, a erosão que provocou o acidente foi solucionada, comprovando que era possível o reparo pedido há meses pela população. Era questão de tempo acontecer o pior. Aliás, a nota pública da prefeitura a respeito do incidente foi considerada desumana por internautas.

Cansaço?

Karlene Lamberg alegou cansaço para entregar a pasta municipal da Saúde, mas foi transferida por Furlan imediatamente para a subsecretaria de Assistência Social, outra pasta bastante movimentada. Na prática, Lamberg está sendo preparada para assumir a vaga de Patrícia Ferraz (Podemos), que deve deixar o cargo para concorrer à deputada federal.