Prefeitos lançam nota de repúdio a Camilo Capiberibe

Presidente da Associação dos Municípios, Carlos Sampaio, lançou uma dura crítica ao parlamentar e pediu para que o 'palanque político' seja desarmado

Por SELES NAFES

A Associação dos Municípios do Amapá (Ameap) lançou, nesta terça-feira (15), uma nota dura repudiando a reportagem de O Globo e as declarações na matéria dadas pelo deputado federal Camilo Capiberibe (PSB-AP). Para os prefeitos, as críticas do parlamentar procuraram desqualificar o envio de recursos extras articulados pelo senador Davi Alcolumbre (UB-AP) aos municípios, nos últimos dois anos.

Conforme mostrou ontem (14) a reportagem do Portal SelesNafes.Com, a matéria de O Globo tentou relacionar a liberação de recursos extraordinários, em 2019 e 2020, com a candidatura à reeleição do senador. Único deputado a ser ouvido na matéria, Camilo disse que os empenhos “desequilibram o jogo eleitoral”.

A reação de indignação dos prefeitos começou ainda ontem, e culminou nesta terça-feira com a publicação de uma nota de repúdio.

Na nota, depois de “repudiar veementemente” as declarações de Camilo Capiberibe e de explicar o papel da associação, o presidente da entidade, Carlos Sampaio (prefeito de Amapá), diz que não é possível participar de atos de injustiça, e alerta “para a necessidade de desarmar o palanque político”.

Antes de lançar a nota, Carlos Sampaio recebeu apoio de 15 dos 16 prefeitos do Amapá, com exceção do prefeito de Macapá, Dr Furlan (Cidadania).

Mais cedo, em vez de esclarecer o que havia dito, o deputado federal preferiu postar em grupos de WhatsApp um print da reportagem de SelesNafes.Com com a tarja ‘fake news’.

Abaixo, leia a nota na íntegra da Associação dos Municípios.