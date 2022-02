Suspeito de matar major bombeiro e desafiar a polícia morre em confronto com o Bope

Conflito ocorreu após perseguição policial a dois assaltantes em uma motocicleta, na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Chegou ao fim, na noite desta segunda-feira (21), a vida criminosa de Aleksandro Coelho Dias, o Perigoso, de 21 anos. Ele era conhecido por ser violento com suas vítimas e divulgar áudios desafiando a polícia.

O bandido é o principal suspeito de ter atirado e matado um major da reserva do Corpo de Bombeiros, no dia 31 de janeiro.

Ontem, uma equipe de Rotam, Companhia do Batalhão de Operações Especiais (Bope), patrulhava a zona norte de Macapá, quando foi informada sobre um roubo a transeunte no Bairro São Lázaro.

Segundo a denúncia, dois assaltantes em uma motocicleta de cor amarela, um trajando camisa similar ao uniforme de mototaxista e o outro de camisa preta, estavam de posse de arma de fogo e roubaram joias e celulares de uma mãe e seu filho, que saiam de casa.

Os militares iniciaram as buscas e quando trefegavam pela Rodovia do Cúriau, no Bairro Jardim Felicidade 1, avistaram dois indivíduos com as mesmas características dos assaltantes.

Houve perseguição e foi dada a ordem de parada para abordagem. De acordo com o Bope, o passageiro pulou da motocicleta efetuando vários disparos de arma de fogo contra a equipe, que revidou. Perigoso foi atingido e morreu antes da chegada do Samu.

“O piloto da motocicleta conseguiu fugir. A equipe que estava atuando ontem era somente uma na zona norte, outra ficou aqui pra zona sul, então, após o indivíduo estar alvejado eles [militares] deram prioridade à acionar o socorro de urgência. O criminoso que fugiu posteriormente vamos tentar identificar esse marginal”, detalhou o capitão Hércules Lucena.

A vítima do roubo ocorrido minutos antes do confronto reconheceu Perigoso. Ele possuía passagem pelo Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) pelo crime de roubo.

Latrocínio

Segundo a polícia, ele teve participação direta no latrocínio que vitimou o major da reserva do Corpo de Bombeiros do Amapá, Manoel Araújo de Sousa, de 59 anos.

Na época, Weslley da Silva Cutrim, preso pelo Batalhão Ambiental, acusou que dos 6 envolvidos na ação, Perigoso foi quem efetuou o disparo contra o militar.

“Isso está em fase de investigação da Polícia Civil. Nós recebemos essas informações após o confronto armado e tudo está sendo relatado, foi tudo registrado em boletim de ocorrência e agora a Polícia Judiciária vai dar o encaminhamento em toda a investigação para elucidar, não só ele e outro que tá preso, mas os demais que conseguiram fugir da ação criminosa”, finalizou Hércules Lucena.

Na ação de ontem, um revólver calibre 38 que o assaltante portava foi apreendido.