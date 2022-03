Após sujeira deixada por foliões no carnaval, PM fiscaliza área ao lado cemitério

Local fica na Avenida Mendonça Furtado no Centro de Macapá.

Por OLHO DE BOTO e ANDRÉ SILVA

A Polícia Militar (PM) marcou presença na madrugada de segunda-feira (7), na Avenida Mendonça Furtado no Centro de Macapá, ao lado do Cemitério Nossa Senhora da Conceição.

O lugar ficou bastante conhecido nas redes sociais por causa da sujeira e do som alto que incomodou vizinhos nos últimos dias, no período de carnaval.

Segundo o Batalhão de Trânsito da PM (Bptran), os moradores do local, que nas últimas semanas vem reportando um número maior de denúncias, dizem que a festa começa na quinta-feira e se estender até domingo.

A reportagem do Portal selesnafes.com esteve no local na última quarta-feira de cinzas (2), fazendo o registro dos rastro de sujeira deixado pelos festeiros. Eles frequentam bares que ficam nas redondezas do cemitério, mas depois que os estabelecimentos fecham, eles se aglomeram na pista e só vão embora quando o sol nasce.

Já neste domingo (6), no entanto, a cena foi diferente. Não se via tanto lixo no chão, som alto e nem a presença dos foliões. Isto porque no horário de fechamento dos bares, equipes do PBTran foram ao local e não permitiram mais a aglomeração.

“Hoje o Bptran veio observar e ninguém apareceu para fazer a festa que acontece como de praxe. Essa área ficou conhecida como fluxo do cemitério”, informou o sargento Cláudio Silva.

O Batalhão afirma que continuará intensificando o policiamento na área para coibir a perturbação do sossego e a sujeira.