Damares desiste do Senado pelo Amapá

A informação foi confirmada pela ministra durante evento em Macapá.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

A ministra da Mulher e Cidadania, Damares Alves, anunciou, nesta quinta-feira (31) que não concorrerá ao Senado pelo Amapá. A declaração foi dada em evento em Macapá organizado pelo pastor Guaracy Júnior.

Damares desembarcou na capital amapaense por volta das 16h e foi recebida por um grupo pequeno de militantes, além do pastor Guaracy e apoiadores. Ela conversou com jornalistas e seguiu para um salão de eventos no Bairro do Araxá, onde estava preparado o ambiente e clima para o anúncio.

No anúncio oficial disse que não poderia concorrer pelo Amapá por “questões jurídicas”, mas não detalhou o impedimento – que provavelmente tem a ver com o domicílio eleitoral.

A ministra não indicou ninguém para o Senado. Contudo, disse que recebeu ordens do presidente Bolsonaro para ajudar em campanhas de candidatos bolsonaristas em outros estados. Garantiu que virá constantemente ao Amapá.

“Não achei que seria bom para o Brasil ser candidata pelo estado. Em nome de um plano nacional eu não serei candidata”, revelou a ministra.

O pastor Guaracy fez as honras do evento e falou de conservar os valores cristãos e de uma união da direita no estado. Se referiu a Damares como um ‘anjo’ que trouxe união da corrente política no estado.

“O futuro do Amapá está aqui”, disparou apontando para candidatos e presidentes de partidos presentes no evento.

O presidente do Partido Trabalhista do Brasil (PTB), Kássyo Ramos, declarou apoio ao vice-governador e pré-candidato ao Governo do Amapá, Jaime Nunes.

Além deles, também estiveram presentes Coronel Palmira, Guaracy Junior, Cassio Ramos, Gesiel Oliveira, Carlison Rebouças.