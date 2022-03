Equipes encontram pistas de moradores desaparecidos há 4 dias

Os dois homens saíram de casa para apanhar frutos e não foram mais vistos

Por RODRIGO ÍNDIO

O Corpo de Bombeiros do Amapá confirmou, nesta quarta-feira (23), que desde domingo (20) está realizando buscas por dois homens que desapareceram na região do Piaçacá, no município de Porto Grande. A informação é de que eles entraram na floresta para “apanhar frutos”, e não foram mais vistos.

Há poucos detalhes sobre o desaparecimento que lembra o famoso sumiço dos meninos que foram apanhar açaí na floresta em Calçoene, há quase um ano. Neste novo caso, desta vez em Porto Grande, os moradores foram identificados como João Batista e Veridiano, de 49 anos, e Lopes da Silva, de 47 anos.

Eles foram vistos pela última vez entrando na floresta por volta das 11h55min de sábado (19). Depois que militares do Corpo de Bombeiros de Porto Grande não conseguiram encontrar sinais dos dois homens, militares de Macapá se juntaram ao grupo na segunda-feira.

Nesta quarta-feira, sete militares e 30 moradores da região já tinham vasculhado uma área aproximadamente dois quilômetros. O local possui muitos ramais e trilhas, mas houve avanços.

“Foram encontrados alguns vestígios dos desaparecidos, como uma camisa, que foi reconhecida pela esposa de um deles e um abrigo que provavelmente seja dos desaparecidos”, informou o Corpo de Bombeiros.

A corporação solicitou o apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA) e cães farejadores para a continuidade das buscas.